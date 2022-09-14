الدراج سيف معيوف بطلاً لطواف صلالة

المصدر: صلالة - البيان

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واصل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية نجاحاته الخارجية، بالفوز بطواف صلالة للدراجات الهوائية، والذي أقيم على مدار 4 أيام، بعدما نجح في الفوز بالترتيب العام للفرق بختام الطواف، كما فاز دراجو المنتخب الوطني بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق سيف معيوف بطل الطواف.

حيث حصل على المركز الأول ودرع الطواف والقميص الذهبي، وجاء في المركز الثاني جابر المنصوري، ثم عبد الله الحمادي في المركز الثالث وخالد معيوف رابعاً.

كما سيطر منتخبنا الوطني على قمصان التميز الأربعة بفوز سيف معيوف بالقميص الذهبي، وخالد معيوف بالقميص الأخضر والخاص بالنقاط، وفاز جابر المنصوري بالقميص الفضي والخاص بالمرتفعات، وفاز عبد الله الحمادي بالقميص الأبيض والخاص بفئة تحت 23 عاماً ليحقق إنجازاً في أول مشاركة خارجية له مع منتخب الكبار.

وكان منتخبنا قد شارك في الطواف ببعثة ضمت أيضاً عبد الله سويدان المدير الفني وقائد المنتخب أحمد المنصوري وعبد الله الحمادي، إضافة إلى فني الدراجات أحمد معيوف، والمدلك جون، وذلك في الطواف الذي استمر 4 أيام بمشاركة 11 منتخباً وفريقاً من السعودية، عمان، البحرين، تايلاند، الإمارات.

وأعرب المدير الفني للمنتخب عبد الله سويدان، عن سعادته الكبيرة بالحفاظ على لقب الطواف للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى قوة الطواف عن العام الماضي بمشاركة كبيرة من 11 فريقاً.

وأوضح أن الفوز بالطواف هو إعداد جيد لمنتخبنا الوطني الذي اكتسب خبرة المشاركة في مثل هذه الطوافات والأحداث الكبرى، لتستمر سلسلة النجاحات للمنتخب هذا العام في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة.

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