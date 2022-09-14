الشارقة جاهز لـ«عربية اليد» بمشاركة أبطال آسيا وأفريقيا

المصدر: متابعة ـ فائز بجبوج

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يدشن فريق الشارقة لكرة اليد مشواره في غمار منافسات بطولة الأندية العربية الـ37 لكرة اليد، والتي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمواجهة فريق السالمية الكويتي في السابع عشر من الشهر الجاري.

وكان الفريق قد أنهى استعداداته لخوض غمار منافسات البطولة والتي تكتسب هذه النسخة أهمية خاصة بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة اليد الحق لبطل الأندية العربية بالمشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر غلوب» 2022 المقررة إقامتها بالمملكة العربية السعودية أكتوبر المقبل.

تحضيرات ومباريات

ودشن فريق الشارقة، ممثل الدولة، بطل الرباعية المحلية الموسم الماضي، فترة الإعداد للموسم مبكراً، قبل أن يدخل في معسكر خارجي في مدينة سوسة التونسية لمدة 10 أيام، لعب خلاله مباراتين وديتين مع فريقي «اتحاد منزل تميم وسبورتينغ المكنين» التونسيين.

وينتقل بعدها إلى مدينة الحمامات مكان إقامة مباريات البطولة لملاقاة السالمية الكويتي 17 سبتمبر، في افتتاح مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى، ثم يواجه فريق أمل سكيكدة الجزائري 18 سبتمبر، ويختتم هذا الدور أمام الأفريقي التونسي الثلاثاء 20 سبتمبر.

ثقة وتفاؤل

من جهته، أكد علي حسين المرزوقي مدير فريق الشارقة، على جاهزية الفريق البدنية والذهنية، وأعرب عن ارتياح الجهاز الفني والإداري لتحقيق المعسكر لأهدافه بدخول اللاعبين في أجواء البطولة وارتفاع التركيز والثقة لديهم بالتدريب على فترتين صباحاً ومساءً وخوض تجربتين مع فرق تونسية، لزيادة الانسجام والتجانس بين المجموعة والعناصر الجديدة في الفريق.

وأضاف المرزوقي أن عربية اليد بتونس 2022 تعتبر من أقوى نسخ البطولة على الإطلاق لوجود حافز خطف بطاقة مونديال الأندية، وتنافس أبطال آسيا وأفريقيا، الكويت الكويتي، والزمالك المصري، بجوار مولودية الجزائري والترجي والإفريقي من تونس.

كما أعرب عن أمنياته بأن يستفيد الشارقة من الاحتكاك القوي الذي توفره هذه المشاركة مع أندية كبيرة ومدارس مختلفة في كرة اليد، وثقته بقدرة جميع لاعبينا، على تقديم مستوى جيد، رغم الغيابات التي يعاني منها الشارقة بسبب الإصابات وظروف العمل التي حرمت 5 لاعبين من الأعمدة الأساسية للملك الشرقاوي من المشاركة في هذا المحفل العربي.

نظام البطولة

يذكر أن نظام البطولة العربية لكرة اليد يبدأ بالدور التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، ثم يلتقي في الدور ربع النهائي، المتصدرين في كل مجموعة مع أصحاب المركز الرابع، ووصيفي المجموعتين مع الحاصلين على المركز الثالث، وتضم المجموعة الأولى الشارقة، بجوار السالمية، والأفريقي، وأمل سكيكدة، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من، الزمالك المصري، والترجي التونسي، والكويت الكويتي، والمولودية الجزائري.

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