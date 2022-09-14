عبد الله الهاشمي: المغرب وجهة أولى لتطوير منتخبات الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أشاد اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بالعلاقة القوية التي تربط اتحاد اللعبة بنظيره المغربي، معرباً عن سعادته بعمق العلاقة التي تربط البلدين، خاصة أن المغرب يعد القلب النابض لرياضة الغولف في الوطن العربي.

وأكد الهاشمي أن الحرص الدائم على تكريس العلاقة الطيبة التي تجمع الأشقاء العرب بصورة عامة، والمغرب على وجه التحديد، والعلاقة المتينة التي تربط اتحاد الغولف الإماراتي والجامعة الملكية المغربية للغولف، التي تؤسس لأن تكون المغرب وجهة أولى ودائمة نحو تطوير منتخبات الغولف الإماراتية.

حفاوة واهتمام

وقال الهاشمي: الحفاوة التي حظيت بها بعثة منتخبات الدولة الصيف الجاري، في معسكرها الذي أقيم في نادي دار السلام الملكي في مدينة الرباط، يؤكد عمق العلاقة التي تجمع اتحاد اللعبتين في الدولتين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به المنتخبات الإماراتية خلال وجودها في المعسكر، والفوائد التي حققتها جراء الاحتكاك بلاعبي الغولف المغربي، الذين هم من خيرة لاعبي الغولف على مستوى الوطن العربي.

التكامل

وأوضح الهاشمي: المستويات الرفيعة التي يمتلكها لاعبو الغولف المغربي، والخبرات المتراكمة لديهم على مدار سنوات طويلة، والنتائج المشرفة لهم، خاصة في المحافل والبطولات العربية، في عناصر متكاملة، مع عمق العلاقة المتينة التي تجمع اتحاد اللعبة بين الدولتين.

وتبلورت بوضوح في معسكرات منتخباتنا الوطنية بكافة مراحلها السنية، أغسطس الماضي، في مدينة الرباط، ونجاح التجربة، كان وراء اتخاذنا قرار بأن تكون الوجهة الرئيسة والمستقبلية لتطوير الغولف الإماراتي، هي مواصلة الاستفادة من الخبرات المغربية.

تعاون

وأضاف الهاشمي: نحن بصدد التحضير لتعاون مستقبلي بين الاتحاد الإماراتي للغولف والجامعة الملكية المغربية، لتنظيم بطولات مشتركة خاصة على مستوى الفئات العمرية، في نواة لتأسيس بطولة «رايدر كاب» على المستوى العربي، مع الحرص على توجيه الدعوة أيضاً للدول العربية للمشاركة بها، حيث سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

يذكر أن منتخبات الدولة لفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات، سبق لها أن توجهت أغسطس الماضي، في بعثة تضم 27 فرداً، برئاسة اللواء م الطيار عبد الله السيد الهاشمي، في معسكر خارجي في مدينة الرباط بالمغرب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، في معسكر امتد لقرابة الأسبوعين، تخلله تجارب ودية، جمعت لاعبي الدولة مع نظرائهم من الغولف المغربي.

كما وجّه الهاشمي، جزيل الشكر والتقدير للقائمين على رياضة الغولف في المملكة المغربية الشقيقة، بتوجيه الدعوة لي، لحضور ختام بطولة كأس العرش الأكبر والأهم ببطولات اللعبة بالمغرب، والتي جاءت بمجملها مكتملة المواصفات فنياً وتنظيمياً، من حيث عدد الفرق واللاعبين، وحضور كبار المسؤولين عن الرياضة بالمملكة المغربية الشقيقة.

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