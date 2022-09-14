52 مقاتلاً في النسختين الأفريقية والدولية لـ«محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي – البيان

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تتجه أنظار عشاق بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة يومي غدٍ وبعد غدٍ إلى صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي التي ستستضيف النسختين الأفريقية رقم «32» والدولية «33» بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، ويتصدر واجهة النسخة العالمية النزال بين الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت.

ويشهد يوم غدٍ النسخة الأفريقية 13 نزالاً قوياً بين أبطال القارة السمراء بمشاركة 26 مقاتلاً من 13 دولة، ويجمع النزال الرئيسي على لقب البطولة كيفين عمر من جزر القمر صاحب 8 انتصارات و3 هزائم في مشواره والأنغولي إميليو كيسوا بـ 3 انتصارات ودون خسارة في وزن الثقيل، كما تتضمن نزالاً قوياً يجمع بين المغربي بدرالدين دياني والأنغولي شيدو سبرانكا، ونزال السيدات الذي يجمع بين المغربية أسماء ابووندر والجزائرية نورا كورنول.

فيما تشهد النسخة الدولية بعد غدٍ 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 17 دولة، ويجذب النزال الرئيسي في البطولة الأنظار في مواجهة مكررة بين الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت الذي يدافع عن لقبه في وزن الريشة الذي حصل عليه في النسخة الماضية بسبب إصابة البطل الأردني، ويجمع النزال الرئيسي الثاني بين اللبناني جوش تاجو وطاهر عبد اللطيف من أذربيجان في وزن المتوسط، ويلتقي في نزال السيدات الفلبينية كولني براون والتركية ايوشن في وزن الريشة.

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