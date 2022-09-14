مجموعات متوازنة في قرعة «عربية السلة»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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وضعت قرعة بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال والسيدات، التي ستقام في الكويت بين 5 و15 أكتوبر المقبل، الفرق المشاركة في مجموعات متوازنة.

وكانت القرعة قد جرت عبر موقع الاتحاد العربي بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري، الذي نقل تحيات اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وتمنياته بنجاح البطولة، كما حضر العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد، وشريف أحمد زكي مدير عام الاتحاد.

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