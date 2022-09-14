خورفكان يحقق أول ألقاب موسم الصالات

المصدر: كلباء - البيان

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توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في خورفكان ورئيس نادي اتحاد كلباء فريق خورفكان بطلاً لكأس الاتحاد أول بطولات موسم الصالات بعد الفوز على البطائح 5 - 2 في النهائي الثالث عشر للبطولة وجرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي .

والدكتور خالد مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وسعيد العاجل خبير مجلس الشارقة الرياضي وشهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة كرة الصالات وعبدالله حسن الدرمكي الأمين العام لنادي اتحاد كلباء وأعضاء مجالس إدارات الأندية المذكورة.

وتميزت المباراة النهائية بقيادة فنية وطنية للفريقين أنور الحمادي «خورفكان» وعدنان الهولي «البطائح» وابتسم النهائي للهدافين المواطنين الذين سجلوا 6 أهدافاً من أصل 7 أهداف شهدتها المباراة النهائية.

وكان لافتاً في المباراة النهائية، تأثر مدرب خورفكان أنور الحمادي برحيل والده قبل أيام قليلة، حيث لم يخرج من غرفة الملابس ولم يظهر إلا مع صافرة الحكم، وبعد المباراة عبر بنبرة حزن واضحة عن شعوره وقال إنها أصعب مباراة له.

حيث يتذكر احتفال والده معه في مرات سابقة عند تحقيق أي بطولة ويلتقط معه الصور التذكارية، وأنه يفتقد والده كثيراً كي يحتفل معه هذه المرة، وأهدى اللقب إلى روحه، متمنياً التوفيق لفريقه في بقية مشوار الموسم الحالي.

شكر

وتوجه عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي وإلى أسرة نادي اتحاد كلباء على الاستضافة والتنظيم المميز، وأشاد بمستوى المباراة والحضور الجماهيري الكبير، كما أشاد باهتمام إدارتي الناديين بالألعاب الجماعية والفردية.

من ناحيته توجه عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالشكر والعرفان إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي راعي حفل نهائي كأس الاتحاد، كما توجه بالشكر إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأثنى على جهود جميع الأندية في العمل على الارتقاء بالأندية.

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