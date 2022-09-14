منتخب الدراجات يحتفظ بصدارة طواف صلالة

المصدر: دبي - البيان

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احتفظ منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بقمصان التميز وصدارة طواف صلالة في ختام المرحلة الثالثة والتي أقيمت أمس وامتدت لمسافة 123 كلم، رغم فوز العماني محمد الوهيبي بلقب المرحلة، وكسب منتخبنا نقاطاً إضافية مكنته من البقاء في صدارة الترتيب العام للطواف قبل ختامه اليوم بالمرحلة الرابعة.

وأسفرت نتائج المرحلة الثالثة من الطواف عن تتويج العماني محمد الوهيبي بالمركز الأول وجاء السعودي عزام عبد المنعم في المركز الثاني، وحل ثالثاً العماني سعيد الرحبي من فريق الجيش العماني، أما قمصان التميز فبقيت جميعها مع رجال منتخب الإمارات.

حيث حافظ الدراج الصاعد عبدالله الحمادي على القميص الأبيض المخصص لفئة تحت 23 عاماً، بينما حافظ على القميص الفضي الخاص بالمرتفعات الدراج جابر المنصوري، كما حافظ على القميص الأخضر الخاص بالنقاط خالد معيوف، أما القميص الذهبي وصدارة الطواف فظل مع البطل الإماراتي سيف معيوف.

وتقام اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة «خور روري – مركز البلدية الترفيهي» لمسافة 116 كم، من دون مرتفعات، وبعدها سيتم تكريم الفائزين في الطواف الثاني الذي يقام هذه النسخة بمشاركة كبيرة وصلت إلى 64 متسابقاً من 8 منتخبات وفرق.

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