نفاد تذاكر المدرجات وتلة أبوظبي لـ«جائزة الاتحاد الكبرى»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت حلبة مرسى ياس رسمياً عن نفاد جميع تذاكر المدرجات وتذاكر تلة أبوظبي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2022 في أبوظبي.

ليؤكد السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا1 مكانته المهمة عالمياً على روزنامة البطولة، محققاً طلباً غير مسبوق من مشجعي الفورمولا1 الذين بادروا بحجز تذاكرهم، خلال فترة قياسية للاستمتاع بفعاليات وسباقات عطلة الأسبوع الرياضية الترفيهية الأضخم في المنطقة.

وشهدت تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2022، الذي تستضيف جزيرة ياس فعالياته ما بين 17 و20 نوفمبر، إقبالاً هائلاً عالمياً ومحلياً، ومبيع جميع تذاكر تلة أبوظبي وتذاكر المدرجات، بما في ذلك تذاكر المدرج الإضافي المؤقت المطل على المسار المستقيم الشمالي، قبل أكثر من شهرين من وصول فرق الفورمولا1 والسائقين إلى أبوظبي.

وقدم سباق العام الماضي أحداثاً ستظل في ذاكرة الفورمولا1 لسنوات طويلة، حيث استضافت حلبة مرسى ياس على مسارها بتصميمه الجديد سباق الحسم التاريخي على لقب بطولة العام الماضي، والذي تمكن خلاله ماكس فيرستابن من الفوز بالسباق وتحقيق بطولة العالم للسائقين خلال اللفة الأخيرة منه.

وبعد أحداث الإثارة والتشويق في سباق الموسم الماضي، بادر عشاق رياضة الفورمولا1 في مختلف أنحاء العالم إلى المسارعة بحجز تذاكرهم لسباق هذا العام في وقت مبكر لئلا يفوتوا فرصة الاستمتاع بمتابعة أحداث ومجريات سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي والتجربة الرائعة التي يقدمها.

مكانة مهمة

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «يسعدنا الإعلان رسمياً عن نفاد جميع تذاكر المدرجات وتذاكر تلة أبوظبي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022، ويؤكد هذا الأمر المكانة المهمة للسباق على روزنامة البطولة وشغف واهتمام جمهور الفورمولا1 بمتابعة السباق في أبوظبي التي أصبحت وجهة عالمية رائدة لكبرى الفعاليات الرياضية والترفيهية».

وأضاف: «بادرنا إلى الاستجابة للطلب المتزايد على تذاكر السباق من خلال إضافة مدرج جديد مؤقت بإطلالة رائعة على المسار المستقيم الشمالي من الحلبة، وشهدت تذاكر هذا المدرج الجديد إقبالاً هائلاً أسفر عن مبيع جميع تذاكره في وقت قياسي بما يعكس نمو رياضة السيارات في المنطقة.

ندرك أن البعض لم يتمكن من حجز تذكرته لهذا العام في هذه المواقع ذات الشعبية الكبيرة، ونعمل حالياً على وضع خطة لإطلاق تذاكر سباق العام المقبل في موعد مبكر لنقدم لجمهورنا فرصة الاستمتاع بعطلة أسبوع سباق حافلة بالترفيه والمتعة في حلبة مرسى ياس».

ولا يزال هناك عدد محدود من تذاكر باقات الضيافة للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1، ويمكن للراغبين بمتابعة مجريات السباق المبادرة بحجز إحدى باقات الضيافة المتوفرة في لونا لاونج، أو المدرج الغربي، أو مدرج المسار المستقيم، أو شرفة المنعطف التاسع، أو جناح شمس.

كما تتيح باقات الضيافة فئة ثلاثة أيام لحامليها فرصة الاستمتاع بحفلات مهرجات يا سلام لما بعد سباق الجائزة الكبرى والتي تحييها نخبة من أكبر نجوم عالم الغناء والموسيقى العالميين في الاتحاد بارك.

فعاليات

ويعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لهذا العام بختام رائع وحماسي في مسار حلبة مرسى ياس لموسم الفورمولا1.

كما تشهد مناطق الواحات العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والعروض الحية المناسبة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، فيما تشهد جزيرة ياس العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض المميزة، بما في ذلك حفلات مهرجان يا سلام لما بعد سباق الجائزة الكبرى.

وكان منظمو الحدث قد كشفوا خلال الفترة السابقة عن اثنين من نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم، إذ تحيي فرقة سويديش هاوس مافيا حفلة مساء الجمعة، فيما يحيي كيندريك لامار حفلة مساء السبت، ويعلن منظمو الحدث خلال الفترة المقبلة عن باقي نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم.

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