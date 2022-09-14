فتح باب التسجيل لأولى جولات موسم «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً التي تقام في شواطئ دبي يوم الأحد المقبل في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2022.

وتعد منافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً من أجمل الفئات حيث أطلقها النادي عام 1999 لتكون أكاديمية لتأهيل الناشئين والشباب، حيث تم تطوير القوانين والشروط من موسم إلى آخر لتجمع في المواسم الأخيرة فئتين الأولى الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً.

إجراءات

وأخطر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جميع النواخذة وملاك القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً ببدء التسجيل الذي يستمر يومياً حتى موعد إغلاق باب التسجيل في الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة المقبل، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للنادي تمهيداً لإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

وحرصت اللجنة المنظمة على اطلاع كل المتسابقين المشاركين على لوائح وشروط المشاركة في السباق من خلال إرفاق رابط كراسة الشروط في رسالة نصية لجميع النواخذة ملاك القوارب في هذه الفئة وتعريفهم بالتحديثات التي طرأت عليها من أجل دراستها قبل وقت كافٍ والعمل على تنفيذيها، خصوصاً وأن السباق سيضم فئتين عمريتين مختلفتين هي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة.

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