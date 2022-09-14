«اكواثلون الحمرية» ينطلق الأحد

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في اكواثلون الحمرية المزمع إقامته الأحد المقبل ضمن فعالياته الرياضية المجتمعية للعام الحالي واستراتيجيته لحث فئات المجتمع على تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة يومي.

تقام الفعالية بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية واتحاد الإمارات للترايثلون وعدد من الجهات الراعية والداعمة، حيث تستهدف مشاركة 200 من كلا الجنسين.

وقال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس أن المجلس ينظم أكواثلون الحمرية في نسختها الثانية هذا العام بعد أن حققت النسخة الأولى نجاحاً كبيراً في العام الماضي، حيث يعتبر الأكواثلون من الرياضات المركبة المعتمدة من الاتحاد الدولي للترايثلون وتتضمن السباحة والجري، ويخوض المشاركون سباقات سوبر سبرينت في السباحة لمسافة 350 متراً والجري لمسافة 2.5 كلم، بجانب سباقات سبرينت في السباحة لمسافة 750 متراً والجري لمسافة 5 كلم.

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