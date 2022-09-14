«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنظم 6 بطولات في يومين

المصدر: أبوظبي - وام

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أكملت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو استعداداتها ووضعت اللمسات الأخيرة لتنظيم 6 بطولات كبرى، تحت مسميات الدوري القاري والجائزة الكبرى والدوري الدولي، بالتعاون مع الاتحادات المحلية، والشركاء في البرازيل وهولندا وجزر الكناري، حيث تستضيف كل مدينة بطولتين يومي السبت والأحد المقبلين.

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وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن الرابطة تحرص على توزيع بطولاتها التي بلغت أكثر من 120 بطولة في العام على مختلف قارات العالم، للمساهمة في نشر وتطوير اللعبة وتوفير أفضل بيئة تنافسية لممارسيها في مختلف الفئات والمراحل السنية.

مشيراً إلى أن أبوظبي نجحت بامتياز في الانتقال برياضة الجوجيتسو من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، من خلال اعتماد أعلى معايير الجودة في تنظيم البطولات، وتطبيق أفضل برامج نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، فضلاً عن توفير الجوائز المالية المجزية للفائزين، والتغطية الإعلامية الموسعة.

وقال كل المعطيات السابقة ساهمت في اعتماد رياضة الجوجيتسو في الكثير من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الألعاب العالمية، والآسياد، وألعاب الصالات، والألعاب الشاطئية.

والفضل في ذلك يعود في الأساس إلى أبوظبي التي أصبحت مقراً للاتحادين الدولي والآسيوي، ولرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ما جعل منها عاصمة الجوجيتسو العالمية، وعاصمة القرار الدولي، وأكبر مطور لتلك الرياضة في العالم.

وأضاف البحري: «في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لدينا تعليمات واضحة من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بزيادة عدد البطولات حول العالم، والوصول بخدماتنا لأكثر من مليون لاعب ولاعبة خلال فترة وجيزة، ونعمل وفق تلك الاستراتيجية لتحقيق المزيد من نشر اللعبة، وتطوير أداء ممارسيها».

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واختتمت أول من أمس منافسات الدوري الدولي في مدينة بلغراد الصربية بمشاركة المئات من اللاعبين، حيث تم توزيع 58 ميدالية ذهبية، و53 فضية، و20 برونزية.

وأسفرت منافسات الحزام الأسود للمحترفين فئة 85 كجم عن فوز الأنجولي فيكتور سانتوس بالميدالية الذهبية في الحزام الأسود لفئة 85 كجم، واليوناني جورج لولو داس بذهبية الحزام البني لوزن 85 كجم، وفي منافسات من دون البدلة فاز الصربي دوسان ميلورادوفيتش بذهبية الوزن الخفيف الحزام الأزرق/‏البنفسجي على حساب مواطنه نيكولا جلافونجيك.

وعلى صعيد الدول تصدرت صربيا المنافسات برصيد 37600 نقطة، وحلت البوسنة والهرسك في المركز الثاني برصيد 11200 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث لصالح بلغاريا برصيد 5600 نقطة، بينما فازت جراسي باها بجائزة أفضل أكاديمية في البطولة.

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