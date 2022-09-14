أبوظبي تجمع نخبة المقاتلين في «UFC 280»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة UFC - بعد إقامة فعاليات «UFC 279» في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، خلال عطلة الأسبوع الماضي - لتوجيه الأضواء إلى أبوظبي التي تستضيف الحدث المرتقب UFC 280 أوليفيرا ضد ماخاتشيف، الذي يشهد مجموعة من النزالات القوية والمرتقبة بحضور جمهور المتابعين من الإمارات ومختلف دول العالم.

حيث من المتوقع أن يكون هذا الحدث من أكبر الأحداث في تاريخ المنافسات.

ويشهد الحدث مواجهة من العيار الثقيل تجمع تشارلز أوليفيرا وجهاً لوجه مع إسلام ماخاتشيف للمنافسة على لقب وزن الخفيف، حيث يتطلع البرازيلي لاستعادة اللقب في الاتحاد أرينا مساء يوم 22 أكتوبر المقبل.

ويعود أوليفيرا إلى أبوظبي بعد تحقيق سلسلة انتصارات متتالية تتضمن 11 فوزاً، وخسارة واحدة فقط على اللقب عندما فقد وزنه قبل نزاله الأخيرة في مواجهة جاستن جيتشي. وكان المقاتل البرازيلي قد أحرز اللقب سابقاً ليوسع سجله الحافل في UFC والذي يتضمن 19 فوزاً بالضربة القاضية، و16 فوزاً بالإخضاع مجبراً خصمه على الاستسلام.

وفي المقابل يقف منافسة ماخاتشيف، الذي يعد من المقاتلين المفضلين بالنسبة للجماهير في أبوظبي، باعتباره أحد أعضاء فريق البطل السابق حبيب نورماجميدوف، ويخوض النزال في أبوظبي بعدما سطر سلسلة من الانتصارات في آخر عشر مواجهات له خلال ست سنوات.

وتصفه الجماهير وعشاق UFC بأنه خليفة حبيب، ومن المنتظر أن يخوض النزال لإحراز لقب UFC لأول مرة، الأمر الذي يجعل هذا النزال أكبر اختبار له في مسيرته الاحترافية.

وتشهد البطولة الكثير من الحماس في فئة وزن «البانتام»، حيث يقام أكبر نزال في هذه الفئة خلال العام الجاري في أبوظبي، حيث سيضع البطل ألجامين ستيرلنغ لقبه على المحك ضد منافسه المخضرم تي جاي ديلاشاو.

تميز

وحقق ستيرلنغ لقبه الأول بعدما هزم غريمه بيتر يان في منافسات العام الماضي، ودافع عن لقبه أمام المقاتل الروسي في منافسات شهر أبريل. ويعد ستيرلنغ أحد أبرز مقاتلي UFC خلال السنوات الثماني الماضية، وهو محترف لهذه الرياضة منذ عام 2011، ولم يتعرض للهزيمة في نزالاته السبعة الأخيرة.

وفي الجانب الآخر يقف ديلاشاو البطل السابق مرتين، والذي يمتلك أرقاماً قياسية تتضمن الرقم القياسي لأكثر عدد انتصارات في النزالات على اللقب، وأكثر عدد انتصارات إجمالاً، وأكثر عدد انتصارات بالضربة القاضية أو حركة الإخضاع ضمن وزن خفيف.

من ناحية أخرى ستستضيف أبوظبي أيضاً في الحدث نفسه مواجهة من العيار الثقيل تحت عنوان «صراع البقاء»، لنزال قوي يجمع بين بيتر يان في مواجهة شون أومالي.

وستشهد البطولة المرتقبة في أبوظبي مشاركة المقاتل الفلسطيني بلال محمد، ضد الأمريكي شون برادي في فئة وزن الوسط، حيث يتطلع محمد الذي لم يهزم في آخر 8 معارك له، إلى المضي قدماً لتحسين تصنيفه وتجاوز ترتيبه الحالي في المركز الخامس.

أما في فئة وزن الذبابة للسيدات، فسوف تخوض مانون فيورو، التحدي الأكبر في مسيرتها الرياضية عندما تواجه صاحبة المركز الأول كاتلين تشوكاجيان، ما يضفي الكثير من المتعة على أجواء المنافسات.

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