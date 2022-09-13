نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

ويضم في تشكيلته الجديدة سعادة مطر سهيل اليبهوني رئيسا، وكل من خالد بن شيبان المهيري "نائباً للرئيس"، وسويدان راشد الظاهري، ود. عارف سلطان الحمادي، وسلطان خليفة حاسوم الدرمكي، ود. سالم خلفان الكعبي، وأحمد عبدالله المرزوقي، والعقيد عصام عبدالله آل علي، وعفراء علي الراشدي أعضاء.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور القرار.

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