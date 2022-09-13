سيف بن زايد يهنئ أبطال بني ياس بكأس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أبطال بني ياس للجوجيتسو، لفوزهم بكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بفئتي الرجال والشباب، وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «مبروك لأبطال نادي بني ياس للجوجيتسو فوزهم بكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بفئتي الرجال والشباب»، وكان بني ياس حصد اللقب في فئة الكبار متفوقاً على الوحدة والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما فاز باللقب على مستوى فئة الشباب، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، وأقيمت المنافسات بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، بارتفاع المستوى الفني للبطولة، وتألق العديد من اللاعبين من المواهب الشابة والوجوه الصاعدة التي ستدعم قائمة المنتخبات، وبما يعزز تطور رياضة الجوجيتسو.

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