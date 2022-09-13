110 معسكرات تدريب دولية في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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ارتفع عدد المعسكرات التدريبية الرياضية التي استضافتها دبي، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية شهر أغسطس، إلى 110 معسكرات دولية في الألعاب الرياضية المتنوعة، ومختلف المراحل السنية، وتشهد الفترة المقبلة حضور العديد من الفرق والمنتخبات الرياضية، وكبار نجوم الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، إلى دبي، لإقامة معسكرات تدريبية، استعداداً للبطولات المختلفة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي، التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة، ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين، والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوفر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب وتوفر المنشآت الفندقية، ومراكز التسوق والترفيه ، إلى جانب روعة الطقس، وفرص الاستمتاع بجودة الحياة.

وإلى جانب استمرار إقامة المعسكرات للفرق والمنتخبات الأوروبية من بريطانيا، بولندا، بلغاريا، فرنسا، نيوزيلندا، وسلوفاكيا، روسيا، النمسا، لاتفيا، والدنمارك، وغيرها، شهد العام الجاري، زيادة كبيرة في أعداد المنتخبات والفرق الآسيوية التي حضرت من: الصين، ماليزيا، ماينمار، فيتنام، أوزبكستان، تركمانستان، الهند، إندونيسيا، لبنان، قطر، الأردن، والكويت، بالإضافة إلى المكسيك من أمريكا الجنوبية، وتنزانيا، وتشاد، من أفريقيا.

وتوزعت أماكن إقامة المعسكرات على مختلف المنشآت الرياضية الموجودة في دبي، المشيدة وفق أحدث طراز، والتي تتناسب مع احتياجات مختلف الفرق العالمية، وتصدر منتجع جبل علي قائمة الأماكن الأكثر جذباً للمعسكرات الدولية في دبي، حيث شهد إقامة أكثر من 30 معسكراً تدريبياً منذ بداية العام، ويواصل مجمع حمدان الرياضي، استضافة المعسكرات والفرق والمنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين، حيث استضاف 12 معسكراً دولياً، حتى شهر أغسطس .

وأصبحت المعسكرات الدولية، مصدراً مهماً لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات التي تتخذ من دبي مقراً لمعسكراتها، تأكيداً على مكانتها على خارطة الرياضة الدولية، بفضل البنية التحتية المتكاملة، كما أنها تضم كل عناصر الجذب الرياضية والسياحية، التي تسهم في تحقيق الأهداف الرياضية والترفيهية للرياضيين في المعسكرات، بجانب العودة لأوطانهم بذكريات جميلة ، تسهم في رفع المعنويات.

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