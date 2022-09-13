حسن حبيب يعود مع «الربع»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أطلقت قناة دبي الرياضية، أمس، برنامج «الربع» الذي يبدأ بثه في الحادية عشرة مساء 19 الجاري، ويقدمه الإعلامي حسن حبيب، نائب مدير قنوات دبي الرياضية، ويستضيف البرنامج نخبة من مشاهير الفن والرياضة، وتتركز فكرته عن تحدّ بين الضيوف من خلال 10 أسئلة تكشف مدى التطابق بين أطراف البرنامج.

شهد حفل انطلاقة البرنامج أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وعبد الله الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، وعبد الرحمن أمين، مدير قنوات دبي الرياضية، وعدد من الرياضيين بالدولة.

وقال حسن حبيب إن البرنامج سوف يطوف كل إمارات الدولة، وسيتم تسليط الضوء خلاله على أكثر من 50 موقعاً ترفيهياً وسياحياً والترويج لها، كما سيتم التركيز على كل الألعاب من خلال شراكة مع العديد من الجهات، وتم إعداد أغنية مميزة للبرنامج.

من ناحية أخرى تم في ختام الحفل تكريم 5 من الرعاة الذين يدعمون البرنامج.

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