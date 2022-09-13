31 فعالية رياضية بحرية في شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في شواطئ دانة الدنيا دبي، يوم الأحد المقبل، فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بداية من الشهر الجاري وحتى شهر مايو المقبل.

ويتضمن الموسم الجديد 2022 - 2023، 31 فعالية رياضية بحرية متنوعة.

وبارك مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، الانطلاقة الجديدة للموسم، مشيداً بجهود اللجنة الرياضية في النادي، ومتابعة الإدارة التنفيذية، من أجل استكمال كافة التجهيزات مع شركاء النجاح وفرق العمل بالنادي.

وتستأثر السباقات المحلية التراثية بنصيب الأسد في روزنامة الموسم الجديد، إذ سيكون حفل الافتتاح يوم الأحد، مع سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فيما سيكون مسك ختام الموسم في شهر مايو المقبل، مع السباق الأعرق والأجمل، كرنفال القفال للمسافات الطويلة، في نسخته رقم 32.

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ويشهد الموسم الجديد 4 محطات في منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث سيقام السباق الأول يوم الأحد 16 أكتوبر المقبل، بينما سيقام السباق الثاني في الرابع من شهر ديسمبر، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، بينما سينطلق السباق الثالث، منتصف شهر يناير القادم، فيما تمثل المحطة الرابعة، العرس التراثي الكبير سباق القفال.

وينظم النادي سباقين اثنين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

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وينظم النادي 3 جولات لمنافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، لفئتي الشباب تحت 21 عاماً، والناشئين تحت 16 سنة.

وسيكون عشاق رياضة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، على موعد مع ثلاث محطات مثيرة، من بينها سباق أغلى بطولات التجديف كأس آل مكتوم.

فعاليات دولية

وتشمل روزنامة نادي دبي هذا الموسم، الكثير من الفعاليات الدولية التي تستقطب نخبة الأبطال فيها، ومن بينها بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، التي تقام تحت مظلة اتحاد الإمارات، وبإشراف الاتحاد الدولي -يو آي إم - حيث ينظم النادي جولتين في شهر يناير المقبل .

كما ينظم النادي جولتين في منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- والتي تعد محطة مهمة في طريق تحضيرات عدد من نجومها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المرتقبة في باريس 2024، حيث تدخل هذه الرياضة إلى البرنامج الأولمبي للمرة الأولى، وقد أثبتت نجاحها بعد استقطاب نخبة من أبطال العالم والمصنفين الأوائل.

وتظهر بطولة دبي جونيور ريغاتا لصغار وبراعم الشراعية الحديثة هذا الموسم، بحلة جديدة وجذابة، لمحبي هذه الرياضة والفرق من الأندية الرياضية البحرية في الدولة.

سباقات حديثة

كما يقدم النادي جديده في الموسم، عبر السباقات الحديثة، حيث سيقام في الموسم سباقات التجديف الأولمبي الحديث، فردي وزوجي وفرق، في عدة محطات، بينما يكتظ الموسم في سلسلة مهرجانات بحر دبي، بالعديد من سباقات التجديف لقوارب كاياك وألواح التجديف (واقف)، والتي تضم العديد من الفئات، فيما سيكون لرياضة المرأة حضور رائع، من خلال سباقي السيدات، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

وتتنوع الفعاليات لهواة رياضة صيد الأسماك، حيث يشهد الموسم محطات متنوعة لعشاق صيد سمك الكنعد والسكل، بينما سيكون عشاق صيد الأسماك بقوارب كاياك، على موعد مع جولتين أيضاً.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للمرة الثالثة على التوالي، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري، وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، والأندية والاتحادات والجمعيات الوطنية، كرنفال التجديف لأصحاب الهمم، ضمن سلسلة مهرجانات دبي البحرية المجتمعية، وذلك في الرابع من شهر مارس المقبل.

وضمن الفعاليات الرياضية البحرية والمائية المرتقبة في الموسم الرياضي البحري الجديد، سيكون العرض الليلي للدراجات المائية، والذي ينظمه النادي للمرة الثالثة على التوالي، ضمن فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب، الذي سيقام في دورته المقبلة، خلال الفترة من 1 - 5 مارس المقبل.

جائزة دبي الكبرى

تتجه أنظار محبي الرياضات البحرية، إلى دانة الدنيا دبي، التي تحتضن خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر المقبل، فعاليات جائزة دبي الكبرى للشراعية الحديثة، والتي تنظمها «بي أند أو ماريناز»، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في ميناء راشد، ويمثل الحدث أهم محطات بطولة العالم، والتي تعد البطولة الأولى على صعيد هذه الرياضة، وتجمع أفضل فرق الإبحار الشراعي الحديث حول العالم.

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