هجن العاصفة تكتسح المنافسات في «المرموم»

المصدر: دبي - البيان

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تسيَّدت هجن العاصفة الأشواط الرئيسية لتحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت على ميدان المرموم أول من أمس ضمن سباقات المرموم، وذلك من خلال أربعة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وقاد غياث الهلالي (الشاهينية) لهجن العاصفة للظفر بصدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بزمن قدره 7:47:3 دقائق، كان هو الأفضل في جميع التحديات، ودون (شاهين) بقيادة غياث الهلالي البصمة الثانية لشعار هجن العاصفة بحصوله على قمة الثنايا الجعدان المحليات في توقيت بلغ 7:59:2 دقائق، وأهدت (الشاهينية) هجن العاصفة النقطة الثالثة بعد أن تخطت جميع المنافسين وكسبت صدارة الثنايا البكار المهجنات مسجلة توقيتاً 7:57:6 دقائق، واتصل تألق الشعار الكبير من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، الذي قاد من خلاله غياث الهلالي (شاهين) للفوز بزمن بلغ 7:58:7 دقائق.

تألق

وواصل شعار هجن العاصفة التألق من خلال مشاركته في ثاني تحديات الكبار ضمن الجولة الأولى لسباقات المرموم السنوية، التي خصصت لسن الحول والزمول، وأقيمت بميدان المرموم أمس، على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

رحلة

وقطعت (الشاهينية) لهجن العاصفة رحلة الخمسة كيلومترات في زمن قدره 7:58:4 دقائق، لتهدي مضمرها غياث الهلالي ناموس الحول المحليات، بينما احتاجت (الشاهينية) الأخرى لهجن العاصفة وتحت قيادة المضمر نفسه لفترة زمن قدرها 7:58:5 دقائق للظفر بناموس الشوط الثالث للحول المهجنات.

أما الشوط الثالث فقد كان من نصيب هجن سيح السلم، حيث قاد سعيد عبيد مروشد (ناهي) لكسب تحدي الزمول المحليات بزمن قدره 8:10:7 دقائق، وذهب شوط الزمول المهجنات الرابع لشعار هجن العاصفة بعد أن نجح (شاهين) بقيادة غياث الهلالي في الظفر بالصدارة في زمن بلغ 8:31:4 دقائق.

واستحقت (الفايزة) لهجن سيح السلم بقيادة سيف عمير العميمي الحصول على لقب التوقيت الأفضل في جميع التحديات من خلال فوزها بناموس الحول في سابع الأشواط، مسجلة توقيتاً قدره 7:53:8 دقائق.

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