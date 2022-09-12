أيوسو دراج الإمارات ثالث جولة إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان

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حقق الإسباني الشاب خوان أيوسو دراج فريق الإمارات «19 عاماً»، المركز الثالث في التصنيف العام، بجولة إسبانيا التي يشارك فيها للمرة الأولى، متأخراً بفارق ثلاث دقائق عن منافسه في المركز الثاني إنريك ماس (موفيستار)، وبنحو 5 دقائق عن منافسه ريمكو إيفنبول (كويك-ستيب ألفا فينيل)، الذي تصدر التصنيف العام للجولة، وأصبح أيوسو أصغر دراج يعتلي منصة التتويج النهائية في جولة إسبانيا، وثاني أصغر دراج يعتلي المنصة في تاريخ الجولة، فيما حقق فريق الإمارات المركز الأول في تصنيف الفرق، ليتوج بذلك أداء تشكيلته القوية طوال 21 مرحلة من جولة إسبانيا.

وفاز سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات بالمركز الأول في السباق الأخير، الذي انتهى في مدريد، بينما حل زميلهما باسكال أكرمان في المركز الثالث.

ويعد فوز مولانو هو الأول له في الجولات العالمية، والحادي والأربعون لفريق الإمارات في الموسم. الحالي

كما فاز جواو ألميدا من فريق الإمارات بالمركز الخامس في التصنيف العام النهائي للجولة، وكان مارك زولر قد فاز بالمركز الأول في المرحلة الخامسة من الجولة، بعد أداء فردي قوي، ما مكنه من اعتلاء منصة التتويج النهائية في مدريد ليفوز بجائزة أفضل أداء تنافسي في الجولة.

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