المحيربي يرفع علم الإمارات فوق أعلى قمة في أوروبا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حقق المهندس الإماراتي عبدالله المحيربي إنجازاً استثنائياً بتسلّق أعلى قمة جبل في قارة أوروبا وهو جبل البروس في روسيا، الذي يبلغ ارتفاعه 5642 متراً، وكان المحيربي نجح في 2014 بتسلّق قمّة جبل أكونكاجوا بالأرجنتين، وهي أعلى قمة في أمريكا الجنوبية، ويبلغ ارتفاعها 6962 متراً، كما تسلّق في 2015 قمّة جبل كليمنجارو في تنزانيا والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 متراً، وتعد أعلى قمة في أفريقيا.

وأكد المحيربي أن نجاحه في تسلّق قمّة جبل البروس يعود للدعم والتشجيع الكبير اللذين تلقاهما من صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة التي يعمل بها في إدارة العمليات كمهندس للمشاريع، حيث منحه الصندوق فرصة كبيرة لتحقيق حلمه في بلوغ تلك القمة لتضاف إلى سجله الحافل في رياضة تسلّق الجبال، وأشاد بدعم الصندوق لتأكيد قدرة المواطن الإماراتي على التميز والإبداع في شتى المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى شعوره بالفخر بنجاحه في الوصول إلى قمم الجبال، ورفع عَلم الإمارات، وإبراز قوة المواطن الإماراتي وتحديه الصعاب بالصعود إلى أعلى القمم بعد اجتياز رحلة شاقة، وقال:المرحلة الأصعب في تسلّق الجبال تكون في المحافظة على الاتزان العقلي والذهني، إذ يتوجب على المتسلق أن يبذل قصارى جهده للحفاظ على قوته وتوازنه بحكم التحديات التي تمر في مرحلة الصعود والنزول، كما أن أعظم الفوائد التي يجنيها المتسلق هي تولد الرغبة والقوة في تحقيق طموحاته مهما بلغت، إضافة إلى أنها تمنحه القدرة الكبيرة على الصبر وتحمل الصعاب من خلال اختبار قوة عزيمته لخوض تجربة الصعود للقمة والنزول منها، وكذلك اكتشاف جمال وأسرار الطبيعة ومناظرها الخلابة.

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