خالد معيوف بطلاً في طواف صلالة

المصدر: (صلالة - البيان)

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فاز خالد معيوف دراج منتخبنا الوطني بالمرحلة الثانية في طواف صلالة، التي أقيمت لمسافة 101 كم في منتزه البليد الاثري – حجيف، وجاء في المركز الثاني زميله سيف معيوف، وحل ثالثاً عبدالله الحمادي يليه جابر المنصوري، ليحافظ الأربعة دراجين على الصدارة، شارك في السباق أكثر من 65 متسابقاً من 8 منتخبات وفرق من الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، وتايلاند.

وفاز دراجو منتخبنا الوطني بقمصان التميز الأربعة وتوج عبدالله الحمادي بالقميص الأبيض لفئة تحت 23 سنة، وجابر المنصوري بالقميص الفضي والخاص بالمرتفعات، وخالد معيوف بالقميص الأخضر والخاص بترتيب النقاط، أما القميص الذهبي وصدارة الطواف حتى نهاية المرحلة الثانية فكان من نصيب سيف معيوف، ليواصل دراجو منتخبنا الحفاظ على لقب الطواف.

وتنطلق صباح اليوم المرحلة الثالثة من الطواف لمسافة 123 كم، وتمر عبر حصن مرباط، عقبة حشير، طوي أعتير، وادي دربات في صلالة بعمان، وهي المرحلة الأكبر في المسافة ويسعى لاعبونا للحفاظ على الصدارة.

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