9 ميداليات لمنتخب القوة البدنية في آسيا

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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حصد منتخب الإمارات للقوة البدنية، تسع ميداليات ملونة في بطولة آسيا للقوة البدنية بمنغوليا (7 ميداليات ذهبيات وفضية وبرونزية)، وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية فوز أبناء الإمارات بالميداليات في المحفل الآسيوي مثنياً على اللاعبين واللاعبات ومدربيهم وتحقيق إنجازات جديدة ساهمت بتعزيز نجاحات الإمارات في الجانب الرياض ودعاهم للمزيد من التدريب لتحقيق لمزيد من النجاح.

وأشاد محمد المري رئيس البعثة والأمين العام لاتحاد اللعبة المتحققة بالإنجاز مثنياً على المكاسب التي حققتها لاعبات الإمارات في المنافسات في أول مشاركة لهن على المستوى الآسيوي.

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