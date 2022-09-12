الروسي يتألق في لقاء برونزية المونديال

المصدر: إيهاب زهدي

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تألق حكمنا العالمي حامد الروسي، في إدارة مباراة تحديد المركز الثالث، ضمن مباريات النخبة الكبار في بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال بنسختها الـ 20، والتي أقيمت في بولندا وسلوفينيا، وحظي بإشادة كبيرة، ونال المنتخب البرازيلي الميدالية البرونزية بفوزه على منتخب سلوفينيا 3 - 1، فيما توج المنتخب الإيطالي باللقب والميدالية الذهبية، بفوزه على منتخب بولندا صاحب الفضية 3-1.

ويعد اختيار الروسي، للمشاركة في إدارة الأدوار النهائية لبطولة العالم، تأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي، وكان الممثل العربي الثاني في التحكيم بالأدوار النهائية، برفقة حكم الفيديو التونسي جالنج توفيق بوداية.

ويحمل الروسي عدة أرقام قياسية بتواجده لأكثر من 9 نهائيات دوري الأمم، وبالمسمى القديم الجائزة الكبرى، والعديد من بطولات وكأس العالم على مدى أكثر من 20 عاماً إلى جانب مشاركته في إدارة مسابقة الكرة الطائرة في أولمبياد «طوكيو 2020». (دبي- إيهاب زهدي)

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