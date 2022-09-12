سحب قرعة السلة العربية للرجال والسيدات الثلاثاء

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تجري في الساعة الثالثة من نهار الثلاثاء بتوقيت الإمارات عبر موقع الاتحاد العربي لكرة السلة، قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال في نسختها 34 التي ستقام في الكويت بين 5 و15 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقاً من بينها الكويت النادي المنظم والجهراء وكاظمة من الكويت أيضاً والاتحاد السكندري والأهلي حامل اللقب من مصر والسد والغرافة من قطر وبيروت والرياضي من لبنان والميناء اليمني والأهلي بنغازي الليبي والاتحاد الحلبي السوري ودجلة العراقي والبشائر العماني ووداد بوفاريك الجزائري والأهلي البحريني.

وكان عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، زار الكويت في وقت سابق والتقى اللجنة المنظمة ناقلاً تحيات اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، وتمنياته بنجاح النسخة الجديدة وتسخير كل الجهود لإنجاح هذا الحدث العربي الكبير.

ويتم في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات سحب قرعة بطولة أندية السيدات 23 التي يستضيفها نادي الأمل القبلي التونسي بين 20 و28 من الشهر الحالي بمشاركة الأمل النادي المنظم والهلال من تونس والفحيص والأرثوذوكسي من الأردن ومولودية وحسين داي من الجزائر والشارقة الإماراتي والثورة السوري وبيروت اللبناني حامل اللقب وسموحة المصري.

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