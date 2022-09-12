«زوارق أبوظبي» تحتفظ بصدارة مونديال فورمولا-2

المصدر: ريبادورو- وام

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حافظ فريق أبوظبي للزوارق السريعة، على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات فورمولا-2، كما حافظ زورق «الشارقة 17» على الوجود على منصة التتويج بجولات البطولة، واحتل المركز الثاني في الجولة الثالثة، والتي أقيمت منافساتها بمدينة ريبادورو البرتغالية، مساء أمس.

وتقدم زورق الشارقة إلى المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، خلف زورق «أبو ظبي 36»، وإن عاند الحظ فريق أبوظبي، وحرمه من المراكز الأولى في السباق الرئيس للجولة الثالثة.

وتعطل زورق «أبوظبي 1» بقيادة راشد القمزي، في بداية السباق الرئيس، بعدما كان ثانياً، فيما أنهى زورق «أبوظبي 36» ومتصدر البطولة منصور المنصوري، هذا السباق، في المركز السادس، بعد انطلاقة متأخرة، بسبب عطل تعرض له أيضاً في سباق الزمن.

وخلال السباق الرئيس، كان المركز الأول لزورق جياكمو ساشي من موناكو، فيما حل زورق «الشارقة 17»، بقيادة سامي سيليو، في المركز الثاني.

وتعرض راشد القمزي حامل اللقب للخروج من السباق الرئيس، بعدما كان في المركز الثاني، حيث تعطل محرك زورقه، فيما كانت نتيجة «زورق 36» بقيادة المنصوري، خلال سباق الزمن الأفضل، يوم السبت الماضي، حائلاً دون احتلاله أحد مراكز المقدمة، رغم الجهد الكبير الذي قدمه في السباق الرئيس.

وبدأ المنصوري السباق الرئيس من المركز الـ 14، لكنه بذل جهداً هائلاً، وتقدم مع مراحل السباق المختلفة، لينهي السباق في المركز السادس.

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ورفع المنصوري بهذا رصيده إلى 40 نقطة، ليحافظ على صدارة الترتيب العام للبطولة، فيما قفز زورق الشارقة، بقيادة سيليو، للمركز الثاني في الترتيب العام، برصيد 37 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق الألماني ستيفان هاغن، برصيد 36 نقطة.

وبهذا، تشتعل المنافسة بين الزوارق الثلاثة على لقب البطولة للموسم الحالي، خلال الجولة الرابعة الختامية من البطولة، والتي تقام بمدينة فيلا فيلها البرتغالية، بعد أيام قليلة.

ولا تزال الفرصة كبيرة أمام المنصوري للفوز باللقب، فيما تبخرت فرص القمزي في المنافسة للموسم الحالي، بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط في الترتيب العام، بسبب سلسلة من الأعطال، تعرض لها منذ بداية الموسم، وبشكل خارج عن إرادة بطل العالم ثلاث مرات في هذه الفئة.

وأشار ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، إلى أن الفترة التي تفصل الفريق عن الجولة القادمة، هي أيام قليلة، سيتم خلالها مراجعة كافة التجهيزات والترتيبات الفنية للزوارق، والطاقم الفني، لدخول الجولة الختامية في أفضل استعداد وتجهيز.

وقال: «أمامنا فترة كافية للمراجعة الفنية لكافة التفاصيل، قبل انطلاق الجولة الختامية في نهاية هذا الأسبوع، وآمالنا كبيرة في أن يحالف الحظ المنصوري، للفوز والحفاظ على لقب البطولة لفريق أبوظبي».

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