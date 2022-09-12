أبوظبي تحتضن بطولة العالم للجوجيتسو أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي منافسات النسخة 27 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وستكون العاصمة أبوظبي وجهة لنحو 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة للتنافس في أربع فئات مختلفة هي فئة الكبار، وفئة (دون 21 عاماً)، وفئة (دون 18 عاماً)، وفئة (دون 16 عاماً).

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين يعكس نهجها الذي يرتكز بشكل أساسي على تنمية شباب الوطن وتمكينهم من تحقيق التفوق والريادة في مختلف المجالات والمنافسات الرياضية الإقليمية منها والعالمية، عبر توفير كل مقومات النجاح، وبالتالي ترسيخ مكانة الدولة كوجهة متميزة على خارطة الرياضة العالمية.

ويضيف الظاهري أن أبوظبي تواصل بنجاح تصدرها لمشهد الجوجيتسو العالمي بثقة لا محدودة من الاتحاد الدولي للعبة الذي يرى فيها منصة نموذجية لتنظيم واستضافة أهم البطولات والأحداث واحتضان النجوم، ولا أدّل على ذلك من استضافتها لبطولة العالم للعام الثالث على التوالي في إنجاز غير مسبوق بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية رياضية استثنائية.

ويتابع الظاهري: «تواصل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي القيام بدور محوري في تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، كما تسعى بشكل متواصل للمساهمة في العمل على اعتماد اللعبة لدى الكثير من المنظمات الدولية المهمة، وكدولة مستضيفة للمقر الرئيسي للاتحادين الآسيوي والدولي للعبة وصنع القرار، فإننا نطمح إلى تحقيق نقلة نوعية تعزز مكتسبات الرياضة وترسخ التعاون مع شركائنا في الاتحادات القارية الأخرى للوصول إلى هذه الغاية».

استعداد مبكر

وعلى صعيد تحضيرات المنتخب الوطني يقول الظاهري إن نجوم المنتخب دخلوا مبكراً في أجواء الاستعداد للبطولة، وغيرها من البطولات التي ستقام خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث يتطلع أبناؤنا وبناتنا الأبطال للحفاظ على لقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وخصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022، والذي تكلل بتحقيق 5 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات.

ويضم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم بأبوظبي مجموعة من أبرز النجوم أهمهم فيصل الكتبي، وعمر الفضلي، ومحمد العمري، ومحمد السويدي، ومهدي العولقي، وخالد الشحي، وذياب النعيمي.

وفي منتخب السيدات، ستشارك كل من حمدة الشكيلي، وبلقيس الهاشمي، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي، وميرا الساعدي، وآمنة الحوسني، وزمزم الحمادي، ومهرة محفوظ وغيرهن الكثير.

ويملك لاعبو المنتخب الوطني القوة والدوافع لمواصلة مسيرة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، ولعل الأرقام التي سجلها أبطالنا في عام 2022 وأبرزها آسيوية البحرين في مارس، والألعاب العالمية في يوليو خير شاهد على التطور الكبير الذي يشهده جوجيتسو الإمارات.

وكان قد اعتمد اتحاد الإمارات للجوجيتسو عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بالمنتخب الوطني ومشاركاته في الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها خطة متكاملة لمعسكرات التدريب والإعداد، سواء كانت داخلية أو خارجية.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للجوجيتسو قد نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت نسختها الأخيرة في نوفمبر 2021 بأبوظبي، وتربّع على عرش البطولة، محققاً 53 ميدالية ملونة موزعة بواقع 18 ذهبية و16 فضية و19 برونزية.

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