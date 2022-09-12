نخبة النجوم يرفعون درجة الإثارة مع اقتراب «ختامي دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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رفع الإيرلندي شون لوري، والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، درجة الإثارة، بعد حلولهما بالمركزين الأول والثاني في بطولة «بي إم دبليو» في وينتورث بالمملكة المتحدة، ضمن جولة دي بي وورلد، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، في أحد أكبر الاستثمارات الرياضية الإماراتية في العالم عموماً، ورياضة الغولف تحديداً، مع مواصلة الترقب للبطولة الختامية للموسم في دبي، التي ستقام في عقارات جميرا للغولف، بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 10 ملايين دولار أمريكي.

وحقق الإيرلندي شون لوري اللقب، بعد منافسة قوية ومفتوحة، استمرت على مدار أربعة أيام، حسمها بتسجيله 17 ضربة تحت المعدل، ليحصد 1,335 نقطة، تقدم بها إلى المركز الخامس في ترتيب جولة دي بي وورلد الصادر لهذا الأسبوع، بمجموع 2.471.4 نقطة.

وحل ماكلروي وصيفاً، بمجموع 16 ضربة تحت المعدل، لكنه خرج بمكسب كبير، بحصده 694.5 نقطة، جعلته يعزز موقعه في صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بمجموع 3.687.6 نقطة، ليقترب أكثر من الفوز بلقب الجولة للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2012 و2014 و2015.

كما تشارك الإسباني جون رام الوصافة مع ماكلروي، ليتقدم بدوره 52 خطوة، ويصبح بالمركز 15 هذا الموسم، برصيد 1,243 نقطة.

المراكز

واستفاد النرويجي فيكتور هوفلاند، من حصوله على المركز الخامس، برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، رافعاً إجمالي رصيده إلى 2,680 نقطة، ويكون الأقرب في المنافسة إلى ماكلروي، مع ترقب مواجهة بينهما في دبي. ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ 50 الأولى على مدار نتائج الموسم الحالي، إلى بطولة جولة دي بي وورلد، الختامية.

بطولات

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف.

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