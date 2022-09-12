معسكر ناجح لفريق الشعفار جميرا للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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أنهى فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، معسكره التحضيري الثاني في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، والذي امتد 19 يوماً، وجرى خلال المعسكر، تكثيف التدريبات في الفترة الصباحية والمسائية، لتحقيق الاستفادة الفنية والبدنية القصوى للاعبين.

وحرص أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، مؤسس الفريق، على إقامة معسكر خارجي للفريق، استعداداً للموسم الجديد، وشارك في هذا المعسكر 6 لاعبين، هم السعيد ابلواش وطارق عبيد وفيصل الشحي وسعود الزعابي وخالد بن عمير وعمر درويش، بالإضافة إلى 3 لاعبات، غاية المحرزي وموزة جابر وعلياء العتيبة.

جدير بالذكر، أن الفريق شارك بعد عودته مباشرة في سباق نخلة ديرة، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات، السبت الماضي، ونجح في الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى بالسباق.

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