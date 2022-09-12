«جودو الإمارات» يواصل تحضيرات «مونديال طشقند»

المصدر: روما - البيان

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وصلت بعثة منتخبنا الأول للجودو إلى إيطاليا، قادمة من المجر، للانضمام للمعسكر الدولي للجودو، حتى موعد العودة مجدداً للعاصمة المجرية بودابست، يوم 17 سبتمبر الجاري، للانخراط في المعسكر الختامي بمقر المنتخبات الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو، استعداداً للسفر إلى أوزبكستان، للمشاركة في بطولة العالم للجودو بالعاصمة طشقند، خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر.

ويرأس بعثة منتخبنا خلال فعاليات بطولة العالم في طشقند، ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم معه كلاً من المدرب فيكتور، بالإضافة إلى 4 لاعبين، هم طلال تشفيلي في وزن تحت 81 كغم، وجوجوري عمران تحت 90 كغم، وظافر آرام تحت 90 كغم، ومحمدوف عمر فوق 100 كغم.

وبلغ عدد الدول المشاركة في بطولة العالم بطشقند حتى الآن، 72 دولة، من بينها 6 دول عربية، وهي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، وتونس ولبنان.

وستكون بطولة العالم للجودو المقبلة، آخر محطات إعداد وتأهيل منتخبنا الأول لبطولة أبوظبي غراند سلام، المقرر إقامتها بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، والتي شهدت حتى الآن تقدم 15 دولة للمشاركة، ممثلة في منتخبات البحرين، والسعودية، والعراق، ولبنان، وأنغولا، وغامبيا، وغينيا، وتركمانستان، وبولندا، والدنمارك، وبلجيكا، ونيوزيلندا، وتشيلي، وهولندا، وجامايكا، بجانب منتخبنا الأول للجودو.

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