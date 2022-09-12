الرجبي يتأهل لـ 3 فئات في «جائزة فاطمة بنت مبارك»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تأهل اتحاد الرجبي للقائمة المصغرة المرشحة للفوز بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في ثلاث فئات مختلفة، الأولى جائزة أفضل مدرب بتأهل المدرب الوطني يوسف شاكر مدرب المنتخب الوطني والذي يعد من أكفأ الكوادر الفنية بالدولة، وتأهل منتخب الإمارات للسيدات عن فئة أفضل فريق بعد أن حقق الفوز بالبرونزية في البطولة العربية والآسيوية التين أقيمتا أخيراً، كما تأهل للمرحلة الأخيرة برنامج تطوير مسار اللاعب عن فئة أفضل برنامج مقدم من الاتحادات الأهلية بالدولة.

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