بني ياس والعين أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار مساء أمس على منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

وجرت مراسم تتويج الفائزين باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومحمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخميس الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأحمد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

تفوق

وحصد بني ياس اللقب في فئة الكبار متفوقاً على الوحدة والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، وفاز بني ياس باللقب على مستوى فئة الشباب متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرز العين اللقب في فئة الناشئين (تحت 16 عاماً)، متفوقاً على الجزيرة الذي حل وصيفاً والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل ثالثاً.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بتتويج الأبطال، يرافقه محمد سالم الظاهري ومسؤولو الاتحاد وممثلو الأندية الفائزة، وهنأ الشيخ سعيد أصحاب المراكز الأولى وأشاد بقوة منافسات البطولة، وبدور الاتحاد وجهوده الحثيثة في مواصلة التخطيط والاستثمار لإيجاد قاعدة صلبة من اللاعبين المواطنين المتميزين الحريصين على الانتقال للعالمية وتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «شهدت منافسات البطولة تألقاً لافتاً للاعبين في مختلف الفئات، وألقت الضوء على أداء مجموعة جديدة من المواهب الشابة والوجوه الصاعدة التي ستثري قائمة المنتخبات الوطنية، ما يواكب رؤية الاتحاد وخططه في ضم خيرة اللاعبين والمتميزين لأننا مقبلون على مرحلة مهمة تتطلب كل الدعم للمنتخب وتضافر الجهود لمواصلة مسيرة الإنجازات المشرفة في كل الساحات».

وتابع: «شهدت منافسات البطولة هذا العام مشاركة قياسية من الأندية والأكاديميات والمؤسسات، شكّلت عاملاً حاسماً في تطور مستوى البطولة. ومن أهم المكاسب التي تحققها هذه البطولات ضمان استدامة تطور رياضة الجوجيتسو الإماراتية وإعداد المنتخبات بقوة للاستحقاقات المقبلة».

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