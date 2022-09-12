برونزية لمنتخب الناشئين في عربية الجودو

المصدر: (دبي - البيان)

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تعود إلى البلاد مساء اليوم بعثة منتخبنا لناشئي الجودو قادمة من تونس بعد المشاركة في البطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم للجودو، والتي شهدت فوز لاعبنا منصور جمعة ببرونزية وزن فوق 90 كغم لفئة الناشئين، في البطولة التي أقيمت في ضيافة الاتحاد التونسي للجودو، بإشراف الاتحاد العربي للجودو.

وشهدت البطولة تأثر بقية اللاعبين الناشئين بعدم جاهزيتهم، لعدم بدء النشاط المحلي المقرر انطلاقته في 17 سبتمبر الحالي لذلك كانت المشاركة بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات.

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