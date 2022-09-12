معيوف بطلاً للمرحلة الأولى من طواف صلالة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فاز منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بالمراكز الأربعة الأولى في المرحلة الأولى من طواف صلالة للدراجات الهوائية الذي أقيم صباح أمس الأحد لمسافة 116 كم في «شلالات دربات – عين ايشات» بمشاركة 100 دراج من 11 فريقاً. ونجح دراجونا في التفوق على كل الفرق والمنتخبات المشاركة بالوصول إلى خط النهاية مجموعة واحدة، حيث انتزع سيف معيوف المركز الأول ولقب المرحلة الأولى ودخل معه في الوقت نفسه جابر المنصوري وجاء ثالثاً ورابعاً خالد الكعبي، وعبدالله الحمادي.

وفاز لاعبو المنتخب بقمصان التميز في المرحلة الأولى من الطواف، حيث فاز عبدالله الحمادي بالقميص الأبيض لفئة الفردي العام تحت 23 عاماً، بينما فاز بقميص صعود المرتفعات الفضي دراج منتخبنا جابر المنصوري، وفاز سيف معيوف بالقميص الأخضر الخاص بالنقاط، والقميص الذهبي وصدارة المرحلة الأولى من طواف صلالة.

وتنطلق صباح اليوم المرحلة الثانية من الطواف في متنزه البليد الأثري – حجيف، لمسافة 101 كم.

وبعد ختام السباق أكد بطل الطواف سيف معيوف، أن ما حدث أمر مرتب له من قبل قيادة البطل أحمد المنصوري الذي حرص على التخطيط الجيد خلال السباق، مشيراً إلى أن ما حدث هو نتيجة جماعية وتعاون لاعبي المنتخب من أجل الوصول إلى هذه الوضعية.

وقال سيف معيوف: هناك عمل جماعي، نجحت أنا وجابر المنصوري في الانطلاق والابتعاد عن المجموعة وجاء بعدنا خالد الكعبي وعبدالله الحمادي.

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