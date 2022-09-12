بطولة الدولة الفرقية للجري تدشن موسم «القوى»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن فتح باب القيد والتسجيل للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الفترة من 12 سبتمبر الحالي وحتى تاريخ 11 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لتدشين نشاط الاتحاد للموسم الرياضي الجديد.

وتمت مخاطبة الأندية بكل التفاصيل والإجراءات المطلوبة، مع إمكانية تعديل مواعيد إقامة البطولات طبقاً لمشاركة المنتخب بالبطولات الخارجية، وكذلك نتيجة أي ظروف طارئة تؤدي إلى عدم إقامة البطولة في الميعاد المحدد لها.

ويفتتح موسم «أم الألعاب» ببطولة الدولة الفرقية للجري في 24 سبتمبر الجاري، ثم بطولة التحدي الأولى لألعاب القوى أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، وتتجه الأنظار إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة النخبة للموسم 2021-2022، أيام 18 و19 و20 نوفمبر المقبل، بينما تقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري في 10 ديسمبر المقبل.

كما تم تحديد يوم 24 ديسمبر المقبل، لإقامة المهرجان الأول لبراعم ألعاب القوى، ثم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري 7 يناير، في حين تقام بطولة التحدي الثانية أيام 27 و28 و29 يناير من العام المقبل، فيما تشهد أيام 17 و18 و19 فبراير المقبل، بطولة كأس الاتحاد، وتعقبها بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أيام 10 و11 و12 مارس 2023، وينطلق المهرجان الثاني للبراعم 18 مارس من العام المقبل، ثم بطولة التحدي الثالثة لألعاب القوى أيام 7 و8 و9 أبريل، ويختتم الموسم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس النخبة أيام 12 و13 و14 مايو المقبل.

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