فوز شباب الأهلي وبني ياس وحتا في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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حقق شباب الأهلي وبني ياس وحتا، الفوز في الجولة الأولى للدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال للموسم -2022 2023. وحسم شباب الأهلي مباراته مع الجزيرة في صالة نادي العين، بنتيجة ٣-٠.

وشهدت المجموعة نفسها، فوز حتا على الوصل بنتيجة ٣-٢ في صالة نادي عجمان. في حين، شهدت المجموعة الأولى، فوز بني ياس على العين٣-٢ في صالة نادي الوصل. يذكر أنه، تم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة على مجموعتين، ويقام الدور التمهيدي من دوري واحد يتأهل منه الأول والثاني، وتقام المباراة النهائية 8 أكتوبر المقبل.

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