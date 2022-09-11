بني ياس والعين يتوجان بألقاب كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: وام

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أسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وشهدت منافسات قوية وحضورا جماهيريا غفيرا.

وجرت مراسم تتويج الفائزين باللقب والمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الامارات للجوجيتسو، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعادة خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وسعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأحمد سعيد علي الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية ، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية لدى الاتحاد، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وحصد بني ياس اللقب في فئة الكبار متفوقا على الوحدة والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما فاز بني ياس باللقب على مستوى فئة الشباب متفوقا على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرز العين اللقب في فئة الناشئين /تحت 16 عاما/، متفوقا على الجزيرة الذي حل وصيفا والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل ثالثا.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بتتويج الأبطال، يرافقه سعادة محمد سالم الظاهري ومسؤولو الاتحاد وممثلو الأندية الفائزة، وهنأ الشيخ سعيد بن مكتوم أصحاب المراكز الأولى وأشاد بقوة منافسات البطولة، وبدور الاتحاد وجهوده الحثيثة في الاستثمار بشباب الوطن من اللاعبين المواطنين المتميزين الحريصين على الانتقال للعالمية وتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: "شهدت منافسات البطولة تألقا لافتا للاعبين في مختلف الفئات، وألقت البطولة الضوء على أداء مجموعة جديدة من المواهب الشابة والوجوه الصاعدة التي ستثري قائمة المنتخبات الوطنية، ما يواكب رؤية الاتحاد وخططه في ضم خيرة اللاعبين والمتميزين لأننا مقبلون على مرحلة مهمة تتطلب كل الدعم للمنتخب وتضافر الجهود لمواصلة مسيرة الإنجازات المشرفة على كافة الساحات".

وتقدّم الشامسي بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على الدعم غير المحدود للرياضيين والرياضة الإماراتية التي ارتقت سلم المجد ودخلت التاريخ من أوسع الأبواب.

وأوضح: "شهدت منافسات البطولة هذا العام مشاركة قياسية من الأندية والأكاديميات والمؤسسات، وشكّلت عاملا حاسما في تطور مستوى البطولة ..ومن أهم المكاسب التي تحققها هذه البطولات ضمان استدامة تطور رياضة الجوجيتسو الإماراتية وإعداد المنتخبات بقوة للاستحقاقات المقبلة".

وأوضح سعادة خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية: "سعداء بتحقيق لقب الناشئين في هذه البطولة الغالية والذي تحقق بفضل تركيزنا على الفئات العمرية المختلفة لا سيما الفئات الأصغر سنا لأنهم يمثلون مستقبل النادي والمنتخب".

وأضاف: "فرحتنا بهذا الإنجاز مضاعفة كونه تحقق بواسطة أبنائنا المواطنين الذي يمثلون نموذجا يحتذى في المثابرة والإصرار والمسؤولية".

وعبر سالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية عن سعادة مسؤولي النادي بتحقيق لقبي الشباب والكبار في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو مهديا الإنجاز للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمهم اللامحدود.

وأضاف: "نجح نادي بني ياس بطل كأس رئيس الدولة لثلاثة مواسم متتالية في إضافة لقب كأس نائب رئيس الدولة لخزائنه ..ولاعبو النادي الأبطال كانوا على قدر الآمال والتحدي".

وقال أحمد سعيد الشامسي لاعب نادي العين والحائز على ذهبية الناشئين وزن 42 كجم: "أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لمشاركتي في هذه البطولة الغالية وتحقيقي الميدالية الذهبية ومساعدتي فريقي على اعتلاء منصة التتويج والظفر باللقب".

وأضاف: "خضت مجموعة من النزالات القوية أمام منافسين أكفاء، وأشكر الجهاز الفني لنادي العين وجميع زملائي في الفريق والجماهير التي لم تتوقف عن مؤازرتي لتحقيق هذا الإنجاز".

وقال عمار الحوسني لاعب بني ياس، والذي حقق ذهبية وزن 94 كجم فئة الشباب إن الفريق عازم على تحقيق اللقب الغالي وإضافته لخزائن النادي لينضم إلى كأس رئيس الدولة ويجمع النادي اللقبين الأغلى.

وأضاف أن أجواء البطولة وحدّة المنافسة أضافت لمخزون اللاعبين المهاري والفني وأفسحت المجال أمام الاحتكاك القوي مع عدد من أبرز اللاعبين المصنفين والأفضل على الساحة المحلية.

وقال البرازيلي ميريام ألفيس لاعب أكاديمية الوحدة، والفائز بذهبية الكبار وزن 69 كجم: "أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق الميدالية الذهبية والوصول بفريقي لمنصة التتويج وإن كنا نطمح بتحقيق اللقب ولكن علينا تقبل النتيجة والنظر للمستقبل بتفاؤل".

وأضاف: "كل الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يتيح لنا الانضمام للأندية المحلية والمشاركة في هذه البطولات الرائعة ذات المواصفات الفنية العالية، ما يتيح لنا صقل موهبتنا ورفع جاهزيتنا والاستعداد الأمثل للاستحقاقات القادمة".

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