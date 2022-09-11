شرطة دبي تكرم بطلات الـ «بادل للتنس»

المصدر: دبي - البيان

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شهد المقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ختام بطولة بادل للتنس للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي للعنصر النسائي، وذلك ضمن خطة الأجندة الرياضية السنوية في ملاعب بادل اديدت.

وأشاد المقدم عبد الباسط بالمكاسب المجتمعية والرياضية التي حققتها بطولة بادل للتنس للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، مثنياً على حسن التنظيم في ملاعب بادل اديدت، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها البطولة، ومشيداً بجهود كل من شارك في إنجاح البطولة من لجنة تنظيمية وإداريين وحكام.

وكرم المقدم عبد الباسط علي الفائزات في البطولة، حيث حلقت اللاعبتان آمنة الشامسي ومريم الظاهري بكأس البطلة والميداليات الذهبية بفوزهما بالمركز الأول، في حين حققت اللاعبتان هبة خالد ونور مروان، المركز الثاني في البطولة.

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