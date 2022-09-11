«دراجات الإمارات» يتصدر جولة إسبانيا

المصدر: دبي - البيان

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قدَّم خوان أيوسو دراج فريق الإمارات، أداءً قوياً في المرحلة 20 من جولة إسبانيا، التي أقيمت على مسار بطول 181 كم، ليفوز الإسباني البالغ من العمر 19 عاماً بالمركز الثالث في آخر المراحل الجبلية في الجولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، متأخراً بفارق 13 ثانية عن منافسه ريتشارد كاراباز الذي حلّ في المركز الأول.

كما تمكن زميله جواو ألميدا من التقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العام متجاوزاً منافسه كارلوس رودريغز، وبفضل هذه النتائج فاز فريق الإمارات بالمركز الأول في تصنيف الفرق، وذلك قبل انطلاق المرحلة النهائية التي تقام على مسار بطول 96.7 كم انطلاقاً من لاس روزاس وانتهاء في مدريد.

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