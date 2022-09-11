«دولي السيارات» يجدد الاعتماد البيئي لمنظمة الإمارات

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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تحصلت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية على تجديد الاعتماد البيئي من فئة ثلاث نجوم لمدة عامين آخرين من الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» الذي يعد الهيئة العليا لرياضة السيارات في العالم والتي تشرف على الهيئات التي تدير رياضة السيارات في العالم. وفي عام 2015، أصبحت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ثالث جهة رياضية في العالم من بين 244 عضواً في الاتحاد الدولي للسيارات تتحصل على الاعتماد البيئي من فئة الثلاث نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات والأولى في الشرق الأوسط، وهو أعلى تقدير رسمي يمنح لمبادرات التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الدولي للسيارات.

وأكد خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: فخورون بتجديد الاعتماد البيئي من فئة الثلاث نجوم، ولدينا الآن في الإمارات كل من الهيئة الوطنية لرياضة السيارات وكذلك حلبة الفورمولا 1 «حلبة مرسى ياس» وكلاهما حاصل على الاعتماد البيئي من فئة الثلاث نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات، وهو يعد إنجازاً متميزاً نحو تحقيق أهداف الدولة في مجال المحافظة على البيئة، وستواصل المنظمة جهودها لتظل صديقة للبيئة وللاستدامة.

على جانب آخر، يعد هذا الاعتماد هو الأعلى مستوى في برنامج معهد الاستدامة بالاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والذي يمنح للهيئات ولمنظمي ومروجي البطولات العالمية وإلى الفرق والشركات المصنعة الكبرى والتي تظهر أفضل الممارسات في تنفيذ نظام الإدارة البيئية خلال كل أنشطتها والالتزام بالسعي المستمر لتحسين وتطوير آليات وبرامج المحافظة على البيئة والاستدامة. وذكر الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أن المنظمة قد أبدت التزاماً كبيراً وطبقت أفضل الممارسات بين الأندية الأخرى كما أظهرت من خلال فريق العمل لديها معرفة كبيرة بالقضايا البيئية.

ويتجسد التزام منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بسياسة الاستدامة من خلال مضاعفة جهودها للحد من النفايات، وتعزيز إعادة تدوير واستخدام المواد المعاد تدويرها، واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة للحد من الاستهلاك وذلك خلال تنظيم الفعاليات على غرار كل من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، ورالي أبوظبي الصحراوي والذي يمثل جولة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (FIA) وجولة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية (FIM)، وكذلك رالي دبي الصحراوي والذي يمثل جولة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (FIA) وجولة من بطولة العالم للدراجات النارية (FIM).

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