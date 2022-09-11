«الإمارات لرياضة الصم» تشارك في مؤتمر فيينا

المصدر: دبي - البيان

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شارك وفد من لجنة الإمارات لرياضة الصم، يتقدمه حمد الدرمكي نائب رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وعضوية عبدالله تلجبيني مترجم لغة الإشارة في المؤتمر الـ 49 للجنة الرياضية الدولية للصم بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور ممثلين عن 58 دولة، وخلال جدول أعمال المؤتمر تم التصديق على محضر المؤتمر السابق الذي عقد في سويسرا وقبول طلبات العضوية الجديدة المقدمة من الدول غير الأعضاء، كما تم استعراض ومناقشة تقارير اللجان المالية والقانونية والرياضية الدولية، إضافة إلى مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من المشاركين والخاصة برياضات الصم أهمها التوازن بين الجنسين في الإدارة والمندوبين وعضوية المجلس التنفيذي وعضوية اللجان.

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