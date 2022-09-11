مواجهات قوية في «محاربي الإمارات» الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتصدر مواجهة البطل الأردني علي القيسي والكندي جيسي ارنيت قائمة مواجهات نزالات سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي ضمن النسختين الـ 32 و33 الأفريقية والدولية من البطولة.

وتكتسي مواجهة القيسي وارنيت في النزال الرئيسي للنسخة الدولية في وزن الريشة، طابعاً ثأرياً بعد أن كان الأول خسر أمام الثاني في النسخة الماضية من البطولة بسبب الإيقاف الطبي عقب تعرضه لجرح خلال النزال أدى إلى تتويج جيسي ارنيت بلقب وزن الريشة، وتواصلت المناوشات بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يونيو الماضي مما ينبئ بنزال قوي ومثير، وكما تتضمن هذه النسخة تتويجاً آخر وذلك بلقب وزن المتوسط بين اللبناني جوش توغو والأذربيجاني طاهر ابدلييف. كما تشهد النسخة الأفريقية الثالثة، 13 نزالاً قوياً بين مواهب ونجوم من القارة السمراء وكما تشهد تتويج أول بطل في نزال يجمع بين كيفين عمر من جزر القمر وإميليو كيسوا من أنغولا.

من جانبه، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن اللجنة المنظمة تربط الليل بالنهار من أجل إكمال الجاهزية لإقامة الحدث، مشيراً إلى أن الكثير من الجماهير حول العالم يترقبون النزال الساخن بين البطل الأردني علي القيسي والكندي جيسي ارنيت، وأن العديد من الحسابات الخاصة برياضة الفنون القتالية المختلطة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تهتم بالنزال.

وأثنى فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي جعل من العاصمة أبوظبي محط أنظار العام، مؤكداً أن النسخة المقبلة ستكون الأفضل من بقية النسخ الماضية، وأنهم يتوقعون أن تحظى بمتابعة غفيرة حضوراً ومن خلف الشاشات نظراً للأسماء المشاركة فيها.

وتعد بالمز الرياضية منظم الحدث عشاق الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والمنطقة والعالم بتنظيم نسختين جديدتين في قمة الإبهار على مستوى التنظيم والنزالات المرتقبة بين أبطال اللعبة في أفريقيا والعالم في قلعة الفنون القتالية في الإمارات صالة الاتحاد أرينا وذلك في سعيها إلى تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للعبة في العالم.

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