الإمارات تستضيف "كاراتيه غرب آسيا"

المصدر: دبي - علي شدهان

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أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، عن استضافة الدولة لمنافسات بطولة غرب آسيا منتصف نوفمبر المقبل، تأكيداً لمقدرة أبناء الإمارات على التنظيم الباهر، وتتويجاً لجهود اتحاد اللعبة في تعزيز مكانته على مختلف الأصعدة الخارجية.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الامارات للكاراتيه، اجتماعه الرابع للعام الجاري، برئاسة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في نادي ضباط الشرطة في دبي.

واعتمد المجلس، الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد، ولائحة النظام الأساسي المعدلة، و"رزنامة" أنشطة الاتحاد، لاستضافة بطولة غرب آسيا في الإمارات منتصف نوفمبر المقبل، ومشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم بتركيا أكتوبر المقبل، ومناقشة عرض اللجنة الأولمبية الوطنية بشأن انتخاب لجنة اللاعبين الرياضيين.

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