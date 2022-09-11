«الذيبة» و«الغزال» تتألقان في تحديات ثنايا المرموم

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم صباح أول من أمس أولى جولات الكبار ضمن سباقات المرموم السنوية، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت من 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات شهدت منافسة قوية ومثيرة بين الشعارات المختلفة.

وتمكنت «الذيبة» المملوكة لهزاع عجلان مبارك المظفري الهاجري من وضع بصمتها على التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات. وأهدت «هملولة» الناموس لمالكها سالم مانع الغويص السويدي خلال أشواط الثنايا والمخصص للبكار المهجنات.

التحدي الثالث والمخصص للثنايا الجعدان المحليات تلون بألوان شعار سالم المنصوري والذي قدم «الغزال» على القمة، أما الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المهجنات فقد ذهب إلى شعار سالم الجابري وذلك من خلال تألق «مطفي» بالناموس.

جولات

أقيمت على ميدان المرموم صباح أمس تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل في أولى جولات الكبار بالميدان الذكي، وكان الناموس في التحدي الرئيسي للحول المحليات من نصيب «الثريا» لمالكها سالم الطنيجي.

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