ذهبيتان لأبطال الإمارات في آسيوية منغوليا للقوة البدنية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حصد منتخب الإمارات للقوة البدنية ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركته الحالية في البطولة الآسيوية للقوة البدنية والمقامة في منغوليا وضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة، حيث حقق الذهبية الأولى اللاعب ماجد يوسف آل رضا في فئة الشباب بوزن 74 كيلوغراماً كما ونال اللاعب نفسه لقب بطل الأبطال، وفازت اللاعبة مريم عباس بذهبية الكلاسيك للسيدات في البنش برس بوزن 59 كيلوغراماً، بهذه النتائج يرتفع رصيد الميداليات لمنتخب الإمارات إلى ذهبيتين وبرونزية بعد فوز محمد الحميدي أول من أمس ببرونزية 105 كيلوغرامات.

من جانبهما، عبرا اللاعبة مريم عباس واللاعب ماجد يوسف آل رضا عن سعادتهما للفوز بالميداليتين الذهبيتين لأهميتهما في مسيرة كل منهما في رياضة القوة البدنية وقدما الشكر لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية للرعاية والمتابعة مما ساهم بتطور المردود البدني والفني لهما ليفوزا في البطولة.

وقالت اللاعبة مريم عباس: سعيدة بشكل كبير للنجاح المتحقق لكونه يعكس مكانة وقدرة المرأة الإماراتية على التميز في مختلف المجالات ومنها الرياضية وطموحي مواصلة التدريب والمشاركة في البطولات المقبلة ومواصلة تحقيق الإنجازات وشكراً لكل من ساهم بتدريبي ووصولي لمنصات التتويج الدولية.

بدوره، قال اللاعب ماجد آل رضا: لقد كانت بطولة قوية ومنافسات عالية وسعيد للفوز بالمركز الأول وسعيد لكون الميدالية هي الثانية لي في القوة البدنية وهدفي الاستعداد بشكلٍ أفضل للمشاركة في بطولة آسيا المقبلة في دبي للوصول لمحطة المشاركة في بطولة العالم وأكثر ما يسعدني الفوز بجائزة بطل الأبطال على فئة الشباب في البطولة الحالية وهو يشجعني على الأفضل مستقبلاً، وأشكر جميع المدربين الذي أشرفوا على تدريبي وأسهموا بدرجة كبيرة فيما وصلت إليه لتحقيق الأهداف المنشودة.

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