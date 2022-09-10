الكعبي: هدفنا عودة يد «الزعيم» إلى طريق الإنجازات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد عبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي العين، مشرف كرتي اليد والسلة، أن المرحلة الحالية تشهد تغييرات على مستوى الأجهزة الإدارية والفنية، وذلك وفق رؤية مجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، والتي تستهدف عودة الزعيم العيناوي لسابق عهده، محققاً الإنجازات، وأوضح: تم التعاقد مع المدرب الكرواتي نيناند، ليحل محل التونسي عدنان بالحارث، ليقود الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد، وسيتولى مهمة إداري الفريق، ابن النادي واللعبة، عادل مصبح، والذي حل مكان مصطفى موسى، وأحمد صلاح مدرب فريق الشباب، ومعه الإداري عمر حرقوص، ويدرب فريق الأشبال عماد سعيد، وعمرو سعيد مدرباً للصغار، وإداري الفريقين أحمد البلوشي.

كما أكد الكعبي تعاقد النادي مع اللاعب البوسني إيفان، ليكون ضمن صفوف الفريق كمحترف بالموسم الجديد، إلى جانب البحث الجاد للتعاقد مع محترف جديد، لتسجيله بفئة المقيمين، ليكمل منظومة التفوق المنتظرة لفرقة الزعيم خلال موسم 2022/2023، بوجود جميع اللاعبين المواطنين من أبناء النادي، للدفاع عن قلعة الزعيم بساحات اللعبة، وسط طموحات كبيرة ومنشودة، مشيراً إلى أن الفريق بدأ الاستعداد للموسم منذ بداية شهر أغسطس.

كما أوضح الكعبي أن إدارة النادي وفرت جل متطلبات النجاح المسبق للعبة بشكل عام، لتقديم موسماً يرقى للطموحات من جميع النواحي الإدارية والفنية والنفسية، لتكتمل منظومة التفوق المنشود للفريق.

ولم يخفِ الكعبي رغبة مجلس إدارة الألعاب الجماعية بإقامة بطولة ودية دولية، مع بداية شهر سبتمبر المقبل، حيث تمثل محطة مهمة لإعداد الفريق للموسم، كما سبق أن نظمت إدارة العين الأسبوع الماضي، بطولة دولية في الكرة الطائرة.

شكر

كما وجّه عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي العين، الشكر والتقدير لقيادة نادي العين، التي منحته الثقة باختياره لهذا الموقع الجديد، وإلى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بعد مشوار امتد إلى 7 سنوات، كان عضواً بمجلس إدارة الاتحاد، وتقلد الكثير من المواقع، حيث عمل رئيساً للجنة الحكام، ورئيساً للجنة المنتخبات، ورئيساً للجنة كرة اليد الشاطئية، إضافة لعمله الميداني والتنظيمي بمجال اللعبة، والتي أكسبته العديد من الخبرات التنظيمية والفنية والإدارية، متمنياً أن يستثمرها بموقعه الجديد بنادي العين، مؤكداً أن كل ذلك يصب في صالح الرياضة، وكرة اليد على وجه الخصوص، حاضراً ومستقبلاً، كما وجّه الشكر والتقدير إلى كل من صالح الشعيلي المشرف السابق للعبة، ولإداري الفريق السابق مصطفى موسى، مثمناً ومشيداً بدورهم الكبير، وبجهودهم المميزة خلال توليهم مهماتهم للعبة واللاعبين.

نتائج

وتطرق الكعبي لمشاركة منتخبنا في آسيوية ناشئي اليد، ومسيرته بالبطولة، معترفاً بأن النتائج التي حصل عليها المنتخب، جاءت طبيعة، مقارنة بالظروف التي سبقت محطات الإعداد للمنتخب، والتي اقتصرت على الإعداد المحلي، حتى لم يتسنَ للفريق إقامة أي مباراة تجريبية خلال محطات الإعداد، رغم قصرها، مقارنة باستعدادات بقية الفرق لمثل هذه البطولات.

ولكنه بنفس الوقت، أشاد بما قدمه لاعبونا في البطولة، رغم كل الظروف السابقة، وخاصة أن الفريق يضم نخبة من اللاعبين الواعدين صغار السن، مقارنة بلاعبي المنتخبات المشاركة، وأردف قائلاً، نحن نستبشر خيراً بهذا الفريق، إذا توفرت له متطلبات الإعداد الجيدة، وهو يمثل الجيل الواعد، الذي سيحمل راية اللعبة مستقبلاً في جميع المحافل.

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