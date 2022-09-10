مذكرة تفاهم بين الرجبي الآسيوي والأفريقي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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وقع الاتحاد الآسيوي للرجبي ونظيره الأفريقي مذكرة تفاهم تاريخيه هي الأولى بين اتحادين قاريين للعبة، لزيادة التعاون بين الاتحادين في كل المجالات الفنية والإدارية بما يخدم اللعبة وتطورها خلال السنوات المقبلة، وتم توقيع الاتفاقية في كيب تاون بجنوب أفريقيا على هامش بطولة كأس العالم لسباعيات الرجبي التي تقام في جنوب أفريقيا، وقع الاتفاقية الإماراتي قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي والتونسي خالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي وعدد من قيادات اللعبة بالعالم.

وتتضمن اتفاقية التعاون بين الاتحادين برنامج تبادل الحكام، والتعاون فيما بينهما في البطولة الأفرو آسيوية للسيدات الخامسة عشرة المقبلة، وسبق وأن أدارت محكمة آسيوية يابانية هي إيري كاميمورا، مباراة جنوب أفريقيا ضد ناميبيا للسيدات، وظهرت بمستوى فني متميز.

وقال قيس الظالعي: إنها لحظة رائدة ومميزة للاتحادين لقد عملنا على هذا المشروع لمدة ستة أشهر، وشهدت الفترة الماضية بالفعل التعاون في العمل مع تبادل للحكام، ودائماً الاتحادات القارية تتكاتف للمساعدة في خلق المزيد من الفرص ومستقبل أفضل لحكام المباريات واللاعبين.

بدوره، أوضح خالد بابو: نحن اليوم سعداء حقاً لأن لعبة الرجبي الأفريقية توقع مذكرة تفاهم مع آسيا للرجبي، وأعتقد أنه من المهم أن نبدأ التعاون بطريقة مميزة بين المناطق، بما يخدم اللعبة وتطورها وأشكر رئيس الاتحاد الآسيوي قيس الظالعي لحرصه على مد كل جسور التعاون وسعيه للعمل لتطوير اللعبة بكل كفاءة.

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