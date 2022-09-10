زوارق أبوظبي جاهزة لسباق نهر دورو غداً

المصدر: ريبادورو – البرتغال

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تستمر الإثارة والتحدي اليوم في ختام الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، والتي تستضيفها مدينة ريبادورو مع انطلاق تفاصيل ولوحة السباق الرئيسي للجولة غداً الأحد، بمشاركة قوية لسبعة عشر زورقاً يتقدمها حامل لقب البطولة فريق أبوظبي بزورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي وزورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري وأيضاً مشاركة فريق الشارقة على زورق 17 بقيادة سامي سيليو.

ويبرز اسم منصور المنصوري وبقوة مع تصدره للترتيب العام للبطولة قبل انطلاق هذه الجولة برصيد 35 نقطة في حين يلاحقه في المركز الثاني الألماني ستيفان هاجن على زورق 19 برصيد 32 نقطة وثالثاً زورق الشارقة برصيد 22 نقطة وهم المرشحون الثلاثة الأبرز على لقب البطولة حتى الآن، وفي الوقت الذي يسعى من خلاله المنصوري لتحقيق أول لقب له باسمه في المنافسة فإنه يهدف أيضاً لتسجيل اللقب الرابع لفريق أبوظبي عبر البطولة الدولية وحفر اسمه بحروف ذهبية في سجل الإنجازات للبطولة.

وتبدأ المنافسة اليوم في تمام الثامنة صباحاً مع الاجتماع التنويري والإلزامي لكل المتسابقين ثم الانتقال لاحقاً لفقرة التجارب الحرة للزوارق المشاركة والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع ثم الانتظار حتى الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت البرتغال وانطلاق السباق الرئيسي والختامي للجولة.

سباق

وينطلق سباق هذه الجولة على مسار طولي على امتداد نهر دورو، حيث يبلغ طول المسار الإجمالي 1765 متراً على خمس بوابات هوائية متباينة، وتأتي المسافة بين البوابتين رقم 2 و3 672 متراً كي تكون هي الفرصة الأكبر للزوارق من أجل التجاوز والتقدم للأمام في مسار السباق، والجدير بالذكر أن السرعة القصوى لزوارق الفورمولا2 هي 190 كيلومتراً في الساعة، ولكن على مسار السباق قد تكون أقوى سرعة هي 175 كيلومتراً في الساعة.

وفي الوقت الذي يسعى من خلاله المنصوري لتعزيز صدارته للبطولة يأمل راشد القمزي حامل لقب البطولة على زورق أبوظبي 1 في اقتناص الفرصة الأخيرة اليوم للتعويض والعودة بقوة للمنافسة على المراكز الأولى في الترتيب العام من خلال إحراز منصة في السباق الرئيسي للجولة الثالثة من البطولة اليوم، ولا يغيب عن ذهن القمزي الابتسامة الدائمة له في ريبادورو في المواسم الماضية، حيث سبق وأن حقق لقب الجولة في مواسم 2018 و2019 و2021 وحل رابعاً في موسم 2017 ويرغب في أن تجلب له مياه نهر دورو الحظ مجدداً في سباق الجولة الرئيسي، وكان القمزي قد تعرض لنزيف نقاط في الجولة الأولى بعد أن كان متصدراً لسباق الجولة الأولى ولكن خرج بسبب تعرضه لاصطدام مع زورق آخر، وأيضاً حلوله في المركز الرابع في الجولة الثانية ليكون حظه حتى الآن تسع نقاط في الترتيب العام وضعته في المركز السابع.

جولة

وكشف القمزي عن آماله في هذه الجولة في أن يتمكن من العودة مرة أخرى للأمام، خصوصاً وأنه سيتبقى جولة واحدة وختامية بعد هذه الجولة، وأكد القمزي استعداده الكبير لخوض المنافسة على نهر دورو، حيث سبق له الفوز مرات عدة، وقال: أتسلح بالحظ الذي يبتسم لي دوماً في هذه الجولة والذكريات المميزة مع نهر دورو، ولا بديل عن الفوز من أجل التقدم للأمام في الترتيب العام، المنافسة ستكون صعبة وقوية أمام المشاركين في الجولة، خصوصاً وأن أكثر من زورق يبحث عن التعويض وأيضاً المنافسة على لقب البطولة.

وعن صدارة المنصوري للبطولة، أكد القمزي جدارة المتسابق وأنه يستحق ذلك مع ما قدمه في الجولات الماضية وقتاله من أجل حصد النقاط، وقال: المنصوري قادر على أن ينافس وبقوة على اللقب ويستمر في الصدارة في هذه الجولة والمطلوب منه البقاء على المستوى نفسه والقتال في كل جولة لضمان فوزه باللقب هذا الموسم، وفي حال تمكن من ذلك فأنا وهو نكمل بعض ونمثل اسم الإمارات وفريق أبوظبي من خلال هذه المنافسة.

شكر

كما رفعت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والداعم الأول لفريق أبوظبي في كل مشاركاته الدولية والتواجد الرياضي له في كل البطولات، ووعد أفراد الفريق والبعثة الشيخ محمد بتقديم المستوى الأفضل والذي يعكس قدرات الفريق المتطورة وإثبات مكانته المتميزة دوماً في الرياضة البحرية.

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