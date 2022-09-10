سالسبوري ورام يحتفظان بلقب زوجي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

المصدر: أ ف ب

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احتفظ الثنائي البريطاني جو سالسبوري، الذي وضع شارة سوداء حداداً على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والأمريكي راجيف رام، بلقبه في فئة الزوجي للرجال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وفاز الثنائي سالسبوري ورام، المصنف أول عالمياً، في المباراة النهائية على الهولندي ويلسي كولهوف والبريطاني نيل سكوبسكي 7-6 (7-4) و7-5.

ووضع سكوبسكي شريطاً أسود على قميصه تعبيراً عن حزنه.

وبات سالسبوري ورام أول ثنائي يحتفظ بلقب الزوجي في فلاشينغ ميدوز منذ الأستراليين تود وودبريدغ ومارك وودفورد في عامي 1995 و1996.

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