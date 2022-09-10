ميرة الشحي تضيف فضية في البطولة العربية

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت سباحة منتخبنا الوطني ميرة عبدالله الشحي، الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة 15 سنة، في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء المقامة في القاهرة للفئات العمرية، محققة زمن 2:37:39 دقيقة، لتحرز البطلة ثاني ميدالياتها العربية في البطولة بعد أن كانت قد أحرزت برونزية سباق 50 متر فراشة تحت 15 سنة.

4

واختتم منتخبنا الوطني للسباحة مشاركته في البطولة أمس، بعدد من السباقات المهمة خصوصاً لسباح منتخبنا الوطني سالم غالب، والذي شارك في منافسات أكثر من عمره بعام وهو ما جعله يأتي في المركز الرابع في 3 منافسات شارك فيها حتى الآن.

وحضر مراسم تتويج وسباق البطلة ميرة الشحي، رئيس بعثة الإمارات عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الدراجات، والذي حرص على لقاء أعضاء البعثة وتشجيعهم لتقديم أفضل ما لديهم في البطولة، كما توجه لهم بالشكر على المجهود الكبير الذي قدموه في البطولة حتى الآن.

3

ومن جانب آخر حضر عبدالله الوهيبي صباح أمس، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة برئاسة العماني طه الكشري، رئيس الاتحاد العربي للسباحة والذي أقيم على هامش البطولة العربية الألعاب المائية بالقاهرة، والتي تضم 3 منافسات هي كرة الماء والغطس والسباحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز