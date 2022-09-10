4 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تقام 4 مباريات في السابعة من مساء اليوم، في الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال للموسم 2023-2022. وتجمع مواجهات اليوم، النصر، حامل اللقب، مع عجمان ، والعين مع بني ياس ، وذلك ضمن المجموعة الأولى. فيما يلتقي شباب الأهلي، وصيف النسخة الماضية، مع الجزيرة ، والوصل مع حتا . ويقام الدور التمهيدي من دوري واحد يتأهل منه الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ويصل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 8 أكتوبر المقبل.

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